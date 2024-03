Furto con spaccata a Palermo in via Fiume. I ladri sono entrati nel negozio di intimo Magia che si trova nei pressi della centralissima via Roma. Con una grossa pietra hanno spaccato la vetrina e hanno razziato l’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non si sa l’entità del bottino.







Nella zona è stato mandato in frantumi anche un finestrino di una Mercedes. Residenti e commercianti sono ormai in ginocchio dopo i furti e danni subiti.

“Nulla è cambiato dai proclami del ministro Piantedosi – dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione – che aveva assicurato che ci sarebbe stata più sicurezza in città, teatro di spaccate, scippi, rapine, spaccio di crack e vampe di san Giuseppe trasformate in guerriglie urbane. Non sembra ci sia stato un incremento di risorse umane con delega alla sicurezza e alla prevenzione, si continua a gestire l’ordinario con le stesse risorse figuriamoci la tanto chiesta prevenzione”.