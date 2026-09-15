Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 40 anni che avrebbe messo a segno un furto con spaccata ai danni del bar New Crystal in via Sciuti.

Il ladro avrebbe gravi problemi di tossicodipendenza. Gli agenti lo hanno fermato dopo che aveva mandato in frantumi il vetro della porta di ingresso dell’esercizio commerciale.

L’indagato aveva portato via 11 bottiglie di alcolici per un valore di circa 200 euro. A questo va sommato il danno più grave quello di riparare la vetrata. Per la terza notte di fila si è verificata una spaccata a Palermo.

Si indaga ancora su quelle ai danni di Zangaloro e “Con mollica o senza” in via Isidoro La Lumia.