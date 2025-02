Colpo al sex shop

Furto con spaccata al negozio il Vizietto in piazza XIII Vittime a Palermo. I ladri dopo avere infranto la vetrina hanno portato via la cassa. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Furto alla panineria a Partinico

Ancora un furto al locale Panino Flash in via Enrico Fermi a Partinico. I ladri sono entrati in azione e dopo avere forzato le porte dei due locali e ha portato via la cassa. Non è la prima volta che i malviventi compiono un furto nella panineria. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Furto alla Savocherie

Nuovo furto con spaccata a Palermo. Ad essere preso di mira da due giovanissimi il locale Le Savocherie, in via Principe di Villafranca aperto da appena dieci giorni. Due giovani sono arrivati in motorino, lanciato un mattone contro la vetrina mandandola in frantumi. Poi uno di loro è entrato e ha cercato di portare via la cassa. Ha dato un calcio al bancone per cercare di scardinarla senza successo.

Nel frattempo qualcuno ha lanciato l’allarme e i due giovani sono fuggiti a bordo di uno scooter. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha raccolto la denuncia dell’ennesimo commerciante preso di mira dai ladri a Palermo.

“È scioccante – dicono i titolari – non si può concepire come Palermo, che è una città viva anche di notte possa essere così sguarnita di pattuglie e controlli. Le attività commerciali sono sempre prese di mira: servono più forze dell’ordine e più illuminazione. Dieci giorni di apertura e già è arrivato il primo furto, è una vergogna”.