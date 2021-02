I carabinieri hanno sorpreso tre uomini che stavano portando via in un’azienda circa 2 mila chili di ferro a Roccapalumba. I tre di età compresa tra i 20 e i 54 anni sono stati bloccati e arrestati accusati di furto aggravato. Il mezzo pesante era parcheggiato vicino a un’azienda di recupero rifiuti in contrada Zaccanelli.

I tre arrestati dai carabinieri della compagnia di Lercara sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Termini Imerese.

Il processo, con giudizio per direttissima, è stato fissato per oggi.