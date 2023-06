Non solo vetrine spaccate in giro per la città ma anche furti ‘ordinari’ tentati in palazzi legati a strutture pubbliche. L’ultimo è stato sventato nella notte dai Carabinieri..

L’intervento

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 35 anni accusata di tentato furto aggravato.

I militari, su richiesta della centrale operativa, sono intervenuti nel palazzo della Fondazione Sant’Elia di via Maqueda, dove la donna, già sottoposta a misura di prevenzione, è stata bloccata all’esterno della struttura.

Rubato diverso materiale informatico

I carabinieri hanno accertato che la giovane si era introdotta nello stabile e aveva portato via diverso materiale informatico che poi aveva abbandonato dopo che era stata scoperta dai dipendenti della fondazione.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti della donna.

Il giorno prima l’ultimo colpo degli ‘spaccavetrine’

Appena 24 ore prima si era registrato un nuovo tentato furto ai danni di un commerciante a Palermo. Questa mattina un giovane ha cercato di infrangere la vetrina dell’ottica Lipari in via Ludovico Ariosto. Prima calci, poi ha preso un oggetto e danneggiato il vetro dell’ingresso.

Ma alla fine è scappato. Del tentato furto si sono accorti i titolari del negozio grazie alle immagini della videosorveglianza. I commercianti hanno chiamato il numero di emergenza e denunciato il tentato furto.

Altri tentativi di furto negli anni scorsi

Non è la prima volta che cercano di mettere a segno un colpo nel negozio. Prima nel 2019 e poi nel 2015.

Quattro uomini incappucciati ci avevano già provato a ottobre 2019. Secondo quanto ricostruito grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza, erano arrivati a bordo di un’auto da cui sono scesi con un piede di porco.

Dopo vari tentativi, però, hanno abbandonato il piano e sono scappati. Prima ancora era capitato nel 2015. Ad entrare in azione quella volta un giovane armato di martello che, dopo aver colpito due volte la vetrina, si è subito allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Like this: Like Loading...