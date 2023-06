Negli anni passati vi furono altri tentativi

Nuovo tentato furto ai danni di un commerciante a Palermo. Questa mattina un giovane ha cercato di infrangere la vetrina dell’ottica Lipari in via Ludovico Ariosto. Prima calci, poi ha preso un oggetto e danneggiato il vetro dell’ingresso.

Ma alla fine è scappato. Del tentato furto si sono accorti i titolari del negozio grazie alle immagini della videosorveglianza. I commercianti hanno chiamato il numero di emergenza e denunciato il tentato furto.

Altri tentativi di furto negli anni scorsi

Non è la prima volta che cercano di mettere a segno un colpo nel negozio. Prima nel 2019 e poi nel 2015.

Quattro uomini incappucciati ci avevano già provato a ottobre 2019. Secondo quanto ricostruito grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza, erano arrivati a bordo di un’auto da cui sono scesi con un piede di porco.

Dopo vari tentativi, però, hanno abbandonato il piano e sono scappati. Prima ancora era capitato nel 2015. Ad entrare in azione quella volta un giovane armato di martello che, dopo aver colpito due volte la vetrina, si è subito allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Ristoranti e bar palermitani nel mirino della banda spacca vetrine

Nei giorni scorsi si sono verificati nuovi colpi della banda spacca vetrine a Palermo. Nel corso della notte i ladri sono entrati prima nel ristorante Biosesserì in via La Farina e poi al bar Rosanero in via XX Settembre. Secondo una prima ricostruzione qualcuno ha mandato in frantumi le vetrate dei due esercizi commerciali. Ad essere stati portati via soldi e liquori e bottiglie di vino. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Altre due vetrine sono state sfondate durante la notte a Palermo. La prima quella del bar tabacchi Luxury Cafè in viale Regione Siciliana. Qui i ladri hanno procurato un foro nella vetrina ma non sono riusciti a portare via nulla. Si sono dati alla fuga poco dopo. Altro colpo invece in via Francesco Crispi nell’esercizio commerciale Aloé. Qui dopo avere sfondato la vetrina i ladri hanno portato via poca merce tra cui delle gomme da masticare. Il bottino è da quantificare. Sui colpi indaga la polizia.

Nelle settimane precedenti erano stati presi di mira i bar Wisser in via Tricomi e il Bistrot Cafè in via Villaermosa, e il negozio Louis Vuitton in via Libertà. In quest’ultimo caso i ladri hanno sfondato la vetrina con una pietra e un martello per portare via borse e accessori di lusso. Il negozio fu preso di mira già due anni fa, quando i ladri si lanciarono contro la vetrina al volante di una vecchia Fiat Panda. Si tratta dell’ennesimo raid con la stessa identica modalità. Furti del genere continuano nonostante i numerosi recenti arresti di polizia e carabinieri.