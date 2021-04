Nell'asilo c'è l'impianto di videosorveglianza

Ladri in azione in una scuola nel ponte pasquale. Il furto è stato messo a segno nella struttura gestita dalla Cooperativa Pueri al Giardino Inglese in via Libertà. I ladri sono riusciti a portare via un personal computer e alcune casse audio utilizzate dalle maestre per le attività didattica.

Dopo un intervento di sanificazione completa, le lezioni sono riprese regolarmente e i bambini sono tornati in classe. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la stessa direttrice nel momento in cui è entrata in asilo. I ladri non hanno messo niente a soqquadro ma hanno avuto il tempo, temendo forse che si attivasse l’allarme, di aprire alcuni armadietti e portare via la refurtiva.

La polizia è intervenuta per eseguire un sopralluogo, raccogliere la denuncia e avviare le indagini. La struttura, chiusa da venerdì scorso, non è dotata di videosorveglianza e dunque non sarà facile chiarire quando siano entrati i malviventi.

Altro colpo in uno studio medico.

I ladri si sono introdotti nello studio medico in via Mater Dolorosa a Palermo di un osteopate e fisioterapista che assiste e cura tanti atleti. Il furto è stato messo a segno nel ponte pasquale nel quartiere di Pallavicino. Hanno portato via un macchinario molto costoso utilizzato dallo specialista nella riabilitazione e cura nelle difficoltà motorie.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili che possano portate all’individuazione degli autori del colpo.