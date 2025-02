Furto in un B&B in via Roma a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione nella struttura recettiva portando via i borsoni dei turisti e i portafogli.

Durante il colpo hanno portato via anche le chiavi di altre strutture recettive.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Furti con spaccate in centro a ‘Passami U Coppu’ e ‘Mercato Maqueda’

Ancora furti con spaccata a Palermo. I ladri sono entrati in due esercizi commerciali che si trovano a pochi passi. Uno in via Maqueda e altro in via Napoli.

Nel primo caso il colpo al locale di street food “Passami ù coppu”, che si trova all’altezza in via Maqueda all’altezza di via Venezia. I malviventi hanno scardinato la saracinesca e hanno fatto irruzione nel locale, portando via il registratore di cassa.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto, il bottino è ancora da quantificare. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per risalire a chi è entrato in azione.

Un altro furto è stato poi messo a segno in un negozio di alimentari che si trova a pochi metri, in via Napoli. Anche in questa circostanza i ladri hanno scardinato la saracinesca del Mercato Maqueda e dopo avere passato al setaccio il locale si sono impossessati di soldi in contanti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.