L'allarme lanciato dalla Cs Police

Furto in distributore di bevande in piazza Boiardo nei pressi della stazione Notarbartolo. Due giovani hanno cercato di scassinare uno dei grossi frigoriferi per portare via i soldi nella cassetta.

Da tempo questi negozi erano tenuti sotto controllo dalla Cs Police istituto di vigilanza con sede a Raddusa in provincia di Catania e numerosi distretti in tutta la Sicilia e Calabria.

Le guardie giurate tenevano sotto controllo, tramite telecamere installate dal cliente Distribumatic che gestisce i distributori di cibi e bevande a Palermo, alcuni siti sensibili, dove ci erano stati alcuni furti con ingenti danni anche alle apparecchiature.

Non appena hanno visto i giovani entrare è stata avvisata la centrale della polizia di Stato. Diverse volanti sono arrivate e gli agenti hanno arrestato i due giovani.