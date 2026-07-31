Nella notte furto ai danni di un panificio di via Gino Zappa, al civico 94. I ladri si erano introdotti all’interno dell’attività commerciale, asportando numerosi generi alimentari, bevande, insaccati e un’affettatrice professionale.

Nel corso delle ricerche, gli agenti del Commissariato San Lorenzo, con i colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), seguendo le tracce lasciate dagli autori del furto, sono riusciti a individuare un cortile di via Leonardo Pisano, dove è stata rinvenuta l’intera refurtiva, compresa l’affettatrice, in parte custodita all’interno di un carrello della spesa.

L’attività investigativa ha inoltre consentito di rinvenire 48 dosi di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish, occultate sul terrazzo di un immobile adiacente al luogo del ritrovamento della refurtiva. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti e sarà sottoposta ai previsti accertamenti tecnico-scientifici.

Sono tuttora in corso le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, ritenute utili per ricostruire le fasi del trasporto della refurtiva e individuare i responsabili del furto.