Furto al ristorante Villa Pensabene a Palermo. I ladri sono entrati scassinando la porta a vetri e hanno portato via i soldi che si trovavano nella cassa. Il bottino è da quantificare.

Altro furto in via Saline in un cantiere edile. Anche qui i malviventi hanno portato via materiale edile, smerigliatrici e martelletti. Il bottino e di qualche migliaio di euro. Le indagini sui due furti sono condotte dai carabinieri.

Furto ad un minimarket in via Discesa dei Giudici

Questa volta è toccato ad un minimarket in via Discesa dei Giudici: nella notte, i malviventi hanno mandato in frantumi la porta di ingresso dell’attività gestita da alcuni cittadini stranieri e una volta all’interno hanno portato via la cassa con dentro 500 euro.

“Sempre più cittadini chiedono legalità attraverso esposti e denunce, ma le risorse umane del settore continuano a diminuire per i pensionamenti e i numeri restano insufficienti rispetto alle persone in città – dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione -. Basta pensare a come è cambiato il nostro centro storico rispetto a 10 anni fa, oggi sempre pieno di turisti e purtroppo con meno vigili. Era stato promesso che le città avrebbero avuto più prevenzione, più presenza di figure istituzionali ma nulla è cambiato, e l’impressione è che si vada verso una polizia di tipo privata”.

Ladri di rame all’alberghiero Borsellino a Palermo, gli studenti restano a casa

Furto consumato nei pressi dell’istituto alberghiero Paolo Borsellino piazza Giovanni Bellissima. I ladri hanno aperto i tombini nel parcheggio e in tre cabine di derivazione portando via i cavi di rame.

L’istituto è rimasto senza energia e le lezioni sono sospese. Indagano i carabinieri.

“Ho convocato il consiglio di istituto per stabilire il da farsi – dice il dirigente scolastico Domenico Di Rosa – Ho anche avvertito la città metropolitana per segnalare il problema e chiedere un intervento per riprendere le lezioni”.