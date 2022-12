Indaga il commissariato

Furto la scorsa notte in via Mater Dei a Mondello in una zona residenziale dove si sono molte villette abitate sia in inverno che in estate.

I ladri indisturbati sono entrati nell’appartamento e hanno portato via computer, soldi e oggetti preziosi.

Sono intervenuti di mattina diverse volanti della polizia e la scientifica che ha eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori del colpo.

In questi ultimi mesi i furti in abitazione e di auto sono in aumento. Diversi i colpi messi in azione sia di giorno che di notte.