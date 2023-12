Ladri in azione in tre magazzini nel mercato Ballarò a Palermo. Nel cuore della stessa notte qualcuno fa forzato le saracinesche di depositi di un albergo, un ristorante e di un residente e portato via uno scooter, bottiglie di vino e liquore, qualche bici e altri oggetti che si trovavano nei tre box. I proprietari hanno presentato una denuncia.

“Fino a qualche tempo fa tutti non si assisteva a tutti questi furti a Ballarò. Non con questi numeri e con questa frequenza – dice un residente – Negli ultimi mesi si assiste ad una serie di colpi che stanno creando non poca preoccupazione nei commercianti, ristoratori e albergatori nel centro di Palermo”.

Il furto dell’immagine di conte Cagliostro

E’ stata rubata l’immagine in metallo che ritrae il conte Cagliostro nel vicolo a lui intitolato nel mercato Ballarò a Palermo. L’immagine, installata molti anni fa dall’associazione Cagliostro che donò alla strada due insegne pubbliche, si trovava incastonata in una cornice.

I ladri hanno utilizzato una scala per portarla via. Il luogo è di interesse storico internazionale perché è una delle tappe nel viaggio in Italia di Goethe.

Qui era residente il siciliano Giuseppe Balsamo meglio noto come Alessandro, conte di Cagliostro o più semplicemente Cagliostro vissuto a metà del 1700 avventuriero, alchimista ed esoterista italiano.

Furto in chiesa a Palermo, rubata la cassetta dell’offertorio a Sant’Espedito

Furto in chiesa a Palermo. Un uomo ha rubato i soldi dell’offertorio in una chiesa nel giorno dell’Immacolata. Una triste scoperta, per i fedeli e per il parroco della chiesa di Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli, una zona centrale di Palermo.

Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto durante la celebrazione della messa delle 12.15, quando un uomo, dopo aver poggiato il giubbotto sopra la cassetta, se l’è portata via, e nessuno in un primo momento se ne sarebbe accorto.

A raccontare la dinamica alla polizia sarebbero stati dei testimoni oculari, che hanno detto tutto agli agenti, che indagano sul furto. Il tutto si sarebbe svolto molto rapidamente, con il presunto ladro che poi è fuggito, non lasciando traccia.

La notte dell’Immacolata, ruba i festoni dai negozi di via Mariano Stabile

Mentre i palermitani riuniti in famiglia giocavano a carte smaltendo la cena a base di sfincione, pizza, le verdure in pastella e panettone un uomo ha rubato gli addobbi natalizi di due negozi in via Mariano Stabile nel salotto di Palermo.

