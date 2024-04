La polizia di Stato ha arrestato un diciottenne e denunciato un quattordicenne, sventando, in pieno giorno, il furto di una microcar appartenente ad uno studente di un istituto superiore palermitano nella zona di viale Strasburgo. Il giovane proprietario aveva raggiunto l’istituto scolastico con il mezzo e lo aveva parcheggiato nelle adiacenze prima di iniziare la sua giornata scolastica. Avrebbe avuto una brutta sorpresa, uscendo da scuola se, nelle immediatezze del furto, intorno alle 13:30, non fosse intervenuto un equipaggio del Commissariato San Lorenzo.

La fuga dei ladri

Gli agenti, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, pur nei pressi di una zona a quell’ora frequentata da tanti giovani per la vicinanza di istituti scolastici, hanno abilmente colto come l’accostamento dei due alla microcar potesse essere dettato da illecite ragioni. Quando i poliziotti hanno arrestato la loro marcia, i due giovani hanno capito di essere stati colti sul fatto ed hanno ritenuto di abbandonare il luogo in gran fretta a bordo di una bicicletta elettrica. Seppur affrontando le insidie di un traffico intenso a quell’ora, i poliziotti hanno raggiunto i fuggitivi e li hanno bloccati. Durante la fuga, i due si erano disfatti dell’autoradio della microcar che avevano fatto in tempo a sottrarre prima dell’arrivo dei poliziotti. Addosso al maggiorenne sono stati ritrovati strumenti atti allo scasso usati per forzare la microcar. Il mezzo è stata restituito al proprietario, la bicicletta elettrica è stata sequestrata in quanto mezzo usato per compiere un reato. Il maggiorenne è stato tratto in arresto, il minorenne è stato denunciato a piede libero.

Tentato furto a Ficarazzi

Ha cercato di rubare l’auto in pieno giorno a Ficarazzi (Palermo) in via Mattarella. Un giovane con il volto coperto dal cappuccio della felpa aveva già aperto la Fiat 500. Non ha fatto i conti con la proprietaria che aveva parcheggiato l’auto davanti l’abitazione. La donna ha iniziato ad urlare e riprendere il giovane che non appena si è visto scoperto è fuggito via insieme ad un complice che l’aspettava a bordo di una Fiat Punto. “Io la tua faccia non me la dimentico – ha urlato la donna che ha postato il video sui social – Hai cercato di rubarmi la macchina proprio davanti casa. Io ti consumo”.