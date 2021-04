I ladri entrati anche in un'università privata

La Polizia di Stato ha denunciato un ladro che ha rubato soldi e materiale negli uffici della commissione tributaria regionale in via Mariano Stabile a Palermo. Qualcuno nei giorni scorsi era entrati nel cuore della notte e ha portato via soldi da un distributore automatico, materiale di cancelleria ed un computer portatile.

Altri 5 portatili sono stati rubati in una università privata che ha sede nello stesso palazzo. Gli agenti del commissariato Centro hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Nel video si vedeva un giovane arrivato a bordo di un ciclomotore che, dopo circa un’ora, sarebbe uscito con due voluminosi sacchi con la refurtiva.

Gli agenti sono riusciti a riconoscere il ladro e leggere il numero di targa del mezzo. Lo scooter era intestato allo stesso giovane. Dopo una perquisizione in casa l’uomo ha ammesso di avere commesso il furto e restituito la refurtiva.