Furto nel ristorante Carlo V in piazza Bologni a Palermo. I ladri sono entrati e hanno portato via il registratore di cassa, un monitor, i palmari e un tablet. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il ristorante era stato sequestrato nel 2021 nel corso di un’operazione dei carabinieri che aveva portato in carcere i presunti vertici del mandamento mafioso di Pagliarelli.

Ed è in amministrazione giudiziaria. Il procedimento per la confisca è ancora sub iudice e già a gennaio e febbraio sono fissate nuove udienze.