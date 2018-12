Indagano i carabinieri della compagnia di Carini

Furto nel comando della polizia municipale di Terrasini (Pa). I ladri di notte hanno portato via quattro pistole di ordinanza degli agenti della polizia municipale e un computer.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di risalire a chi ha commesso il colpo.

Si stanno passando al setaccio le telecamere presenti nella zona per cercare di identificare chi ha messo a segno il furto.

I ladri la notte del 10 dicembre tra domenica e lunedì hanno segato le grate ad una finestra nella casermetta dei vigili urbani in via Papa Giovanni XXIII e si sono portati via pistole, munizioni e un computer.

Nella casermetta ci sono le telecamere e le grate in tutte le finestre e le porte sono blindate. Non si sa se c’è allarme o i ladri l’hanno messo fuori uso. C’è il massimo riserbo sulle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.

“Al momento visto la delicatezza del furto non posso dire nulla – dice il sindaco Giosuè Maniaci – I carabinieri stanno indagando per risalire ai ladri e recuperare la refurtiva”.