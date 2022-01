Il locale nei pressi del Comune di Palermo

Ladri in azione in pieno centro a Palermo. Presa di mira la pizzeria Bellini che si trova proprio sotto la sede del Comune. I malviventi hanno forzato l’ingresso e hanno portato via la cassa con dentro l’incasso.

Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. E’ in corso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di sorveglianza del locale e della zona per cercare di risalire agli autori.

Arrestato un ladro nel quartiere della Noce

In manette per aver forzato una saracinesca e rubato due compressori da una tappezzeria della Noce. La polizia ha arrestato due sere fa un trentenne, M.T. le iniziali, sorpreso a trascinare due apparecchi portati via da un’attività commerciale che si trova dalle parti di via Flavio Gioia. Il giovane, indagato anche per altri tentativi di furto registrati quella stessa sera, si trova ora ai domiciliari.

L’allarme lanciato dai residenti

L’intervento della polizia è stato sollecitato tramite la linea 112 da alcuni residenti che vivono nella zona compresa tra via Lancia di Brolo e via Giuseppe Crispi. Nel giro di pochi minuti erano arrivate tre segnalazioni simili su un uomo che stava cercando di scassinare gli ingressi, rispettivamente, di un box, un negozio di detersivi e una macelleria. In ciascuna delle occasioni, però, all’arrivo delle volanti il ladro era già sparito senza portare a termine il piano.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno quindi avviato le ricerche riuscendo poco dopo a rintracciare un uomo, corrispondente alle descrizioni fornite, che stava trascinando due compressori risultati oggetto di furto al termine degli accertamenti. A quel punto il trentenne, che non ha saputo spiegare perché si trovasse lì a quell’ora e con quell’attrezzatura, è stato identificato e portato negli uffici di polizia.

Ieri mattina l’indagato è stato accompagnato in tribunale e, dopo l’udienza di convalida, il giudice per l’udienza preliminare ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.