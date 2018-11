Indaga la polizia

Furto in una delle sedi operative della Rap. Sono quattro le motoape rubate una decina di giorni fa, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 novembre, dal deposito di via Armida 21, a Mondello.

I ladri hanno forzato il cancello d’ingresso, si sono intrufolati nello spiazzale e sono scappati a bordo dei mezzi.

Ad accorgersi di ciò che mancava, la mattina successiva, sono stati gli stessi operai dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città. Sul posto è intervenuto un capoarea che si è rivolto alla polizia segnalando il furto di quattro mezzi utilizzati per i servizi di spazzamento, uno dei quali ritrovati nei giorni successivi.

Dopo la denuncia formalizzata in commissariato, gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri entrati in azione quella notte. Da chiarire se la banda fosse a conoscenza del fatto che la sede operativa di via Armida non fosse dotata di alcun sistema di videosorveglianza.