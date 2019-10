Un furto è stato messo a segno all’Università di Palermo in viale delle Scienze nelle aule degli studenti nell’edificio 15 che ospita gli studenti dell’ex facoltà Scienze della Formazione.

I ladri si sono intrufolati nella notte tra venerdì e sabato scorsi nei locali destinati alle associazioni studentesche Unione degli universitari e Vivere Ateneo.

Rubati due computer e i pochi contanti custoditi nel fondo cassa. Dieci giorni prima sembrerebbe che qualcuno avesse già provato a entrare forzando un catenaccio e la porta in alluminio. Al piano -1 ci sono anche delle telecamere di videosorveglianza che però non sarebbero in funzione.

Ad accorgersi dell’ultimo episodio sono stati gli stessi studenti la mattina seguente. “I miei colleghi – dicono i rappresentanti dell’Udu Palermo – hanno trovato tutto a soqquadro, documenti e fogli sparsi ovunque. Purtroppo una ragazza aveva lasciato la borsa con il suo pc e non l’ha trovata più”. I ladri però non si sono accontentati e approfittando del buio che avvolge il piano -1 sono entrati anche nell’auletta a fianco utilizzata dall’altra associazione.

Sono intervenuti gli agenti. Gli studenti hanno presentato denuncia. “Va detto – dicono gli studenti – che la nostra cittadella universitaria è molto grande e in alcune zone troppo buia. Per l’istituto di vigilanza privata non è facile controllare viale delle Scienze in tutta la sua estensione. Servirebbe una seconda pattuglia per potere garantire un maggiore controllo soprattutto nelle ore notturne e soprattutto da Economia a Chimica e Biologia, che sono le facoltà più esposte perché vicine alla strada”.

