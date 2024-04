I carabinieri della compagnia di Carini (Palermo) hanno arrestato due uomini, di 40 e 28 anni con l’accusa di furto aggravato. I due in un condominio hanno rubato 10 metri di tubature in rame. Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre hanno portato via le grondaie condominiali. Gli arresti sono stati convalidati dal gip Palermo.

Furto in un cantiere

I militari della stazione di Capaci hanno denunciato due palermitani, un 33enne ed un 27enne, per furto aggravato, minaccia e deturpamento di cose altrui. Secondo le indagini i due lo scorso 5 febbraio sono entrati in un cantiere edile, dal quale avrebbero rubato diversi attrezzi da lavoro per poi imbrattare la parete di un prefabbricato utilizzato come deposito materiali. I due sono stati individuati grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del cantiere.

I furti con spaccata

La polizia ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, mentre stava tentato di effettuare una spaccata. Il capillare presidio del territorio in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile e Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di Stato di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata, in una ferramenta di via Principe di Belmonte, fosse portato a compimento. I poliziotti delle Volanti del Commissariato Centro e Oreto, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno così bloccato un uomo che, a volto scoperto, aveva già danneggiato e quasi infranto la vetrina di un negozio in via Principe di Belmonte.

Furto con spaccata nell’edicola in via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e alcuni oggetti in vendita. È la terza edicola che viene presa di mira in via Villafranca nelle ultime settimane. All’appello mancava quest’ultima che adesso è stata derubata. Era successo all’esercizio commerciale all’altezza di via Dante, poi era toccato a quella nei pressi di via Siracusa.