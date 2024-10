Nuovo maxi furto di cavi di rame in contrada Chiachea a Carini (Palermo). E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori. Il furto ha provocato disagi nella zona di via Riccione. E’ in corso l’intervento per ripristinare l’impianto danneggiato dai ladri. Nella zona di Partinico, Carini e Termini Imerese sono molto frequenti i furti di rame di batteria. Per i gestori degli impianti i danni ammontano a migliaia di euro.

Furto di cavi in rame in via Di Vittorio, indagini dei carabinieri

Furti e danneggiamenti della cabine dell’Enel a Palermo. Operai dell’Enel hanno denunciato il furto di cavi di rame nella zona di via Di Vittorio e non distante nella piazzetta Sperone. Si stanno facendo le verifiche per accertare quanti metri di cavi sono stati portati via. Ci sono stati disagi per i residenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Nuovo furto di cavi in rame alla rete Telecom a Termini Imerese, 30mila euro di danni

Nuovo furto alla rete Telecom in contrada Canne Masche a Termini Imerese. I ladri hanno portato via diversi cavi di rame e danneggiato la rete telefonica. I danni ammontano a circa 30 mila euro. Non è la prima volta che l’azienda telefonica denuncia un furto in quella zona. A fine agosto era stato messo a segno un colpo nella centrale telefonica di Buonfornello nella stessa contrada. I ladri allora avevano portato via 50 batterie e diversi metri di cavi di rame. I danni erano stati quantificati in circa 15 mila euro. Le indagini sui due colpi sono condotte dai carabinieri.

Ingenti danni alla rete Telecom

Ancora furti di rame in provincia

Nei giorni scorsi i ladri sono entrati nell’azienda Trinacria Metalli nella zona industriale a Carini e hanno portato via 20 chili di cavi di rame. Più grosso il colpo denunciato dalla società Fibercoop a Termini Imerese. Nel corso della notte sono stati portati via 600 chili di rame in contrada Poggio Balata. Sui due furti indagano i carabinieri.

Furto nella centrale telefonica di Buonfornello, danno di 15 mila euro

Nei giorni scorsi un tecnico della società Fiber Coop ha denunciato il furto nella centrale telefonica di Buonfornello in contrada delle Canne a Termini Imerese. I ladri hanno portato via 50 batterie e diversi metri di cavi di rame. Il danno complessivo è stimato in circa 15 mila euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

