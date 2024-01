Bloccato dagli agenti di polizia

La polizia di Stato ha arrestato un uomo che è accusato di aver compiuto una lunga serie di furti di rame, sottraendolo anche ad edifici di interesse pubblico.

L’arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di alcune guardie giurate che ne avevano indicato la presenza sospetta all’interno della cittadella universitaria di viale delle Scienze, nella tarda serata di due giorni fa.

La perlustrazione della volante

Una volante del commissariato “Porta Nuova” ha così perlustrato l’ampia area segnalata fin quando non ha incrociato l’uomo nei pressi del “padiglione 18”. Il ladro stava cercando di portare via il rame armeggiando con una pinza ad alto isolamento per rubare l’impianto di condizionamento della struttura. L’uomo ha cercato di fuggire ma è scattato l’arresto.

Lo stesso è indagato in relazione a recenti, analoghi furti portati a compimento ai danni di strutture pubbliche anche erogatrici di servizi essenziali la cui regolarità è stata minata dalle ripetute razzie dell’indagato.

Per il furto all’interno dell’area universitaria, è stato arrestato, per gli altri furti è indagato in stato di libertà.

La piaga dei furti di rame

quella dei furti di rame è una piaga sempre più diffusa. Appena un paio di giorni fa i ladri hanno rubato i cavi di rame dell’illuminazione pubblica in viale Regione Siciliana a Palermo. Due giovani di 19 e 20 anni sono stati bloccati e arrestati dagli agenti di polizia. Da un tombino scoperto di un marciapiede i due hanno iniziato a sfilare oltre 80 chili di cavi di rame: svariate matasse per svariati metri che, se saccheggiate, avrebbero costretto un intero quartiere al buio.

Furto cavi di rame a Montepellegrino, si spegne radio

Un furto di cavi di rame ha mandato in tilt il ripetitore di Radio Med a Montepellegrino a Palermo poco prima di Natale. I vertici dell’azienda hanno presentato denuncia. Il colpo è stato messo a segno nella zona dei ripetitori delle televisioni e radio sul monte che sovrasta il capoluogo. L’impianto è stato ripristinato e le trasmissioni riprese. Resta comunque l’episodio abbastanza inquietante e ancora tutto da decifrare dagli investigatori.

Anche nella notte di Capodanno un’intera area del quartiere Tommaso natale rimase al buio a causa dei furto dei cavi di rame dell’alimentazione

