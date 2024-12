Il furto nella notte

Furto nella notte in una scuola primaria di Palermo di via Ammiraglio Cristodulo. Secondo le prime ricostruzioni alcuni ladri si sarebbero introdotti all’interno del plesso scolastico portando via i generi alimentari destinati ai piccoli alunni.

Segni di effrazione

Il personale scolastico si sarebbe accorto dell’accaduto al momento dell’apertura del plesso, trovando segni di effrazione e constatando l’ammanco degli alimenti.

Sul caso indaga la polizia

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia, che stanno esaminando la scena e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per identificare i responsabili.

Furto su un’imbarcazione alla Cala

Un altro furto nella notte si è verificato su un’imbarcazione ormeggiata nel porticciolo della Cala. A denunciarlo è stato il proprietario del natante, che si è rivolto ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno sottratto diversi oggetti elettronici e alcune batterie, causando un danno economico che non è stato ancora quantificato con precisione.

Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini, concentrandosi sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. L’obiettivo è identificare i responsabili del furto e ricostruire la dinamica dell’incursione.

Furto con spaccata alla Rinascente di via Roma, ladri in fuga con gioielli e abiti

Furto con spaccata nel negozio della Rinascente in centro a Palermo. I ladri sono entrati nel negozio in via Roma. Con un’auto hanno divelto la saracinesca in piazza San Domenico e poi sono entrati spaccando la vetrina. E’ stato preso di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri.

Spaccata una vetrina in una gelateria in via Amari, ladri in azione e bottino di 3000 euro

Ladri in azione in una gelateria in via Emerico Amari a Palermo. E’ stata spaccata la vetrina della gelateria “Frisku”, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto. I malviventi si sono impossessati della cassa dell’attività commerciale, dandosi alla fuga subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe ad almeno tremila euro. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto e hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.

Il furto in un ristorante

Furto con spaccata in un ristorante a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina e si sono portati via alimenti e bibite per diverse centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella zona dell’ospedale Policlinico in via Del Vespro nel ristorante Top Bistrot.

Furti a impianti di distributori di benzina in viale Michelangelo

Ladri in azione in due distributori d benzina a Palermo. I colpi in viale Michelangelo. Sono state scardinate prima la saracinesca di un distributore Ip e poi la porta di ingresso di un impianto Eni.

Sono stati portati soldi che erano in cassa, pc e modem. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Possibile che a mettere a segno i colpi sia stata la stessa banda.

Pochi giorni fa sempre in viale Michelangelo i malviventi avevano tentato il colpo nell’area di servizio Q8 con un flex, ma sono fuggiti a mani vuote.

Like this: Like Loading...