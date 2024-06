La Polizia di Stato ha sventato un furto ai danni di un parco giostre per bambini, nel quartiere del Villaggio Santa Rosalia a Palermo. E’ stato arrestato D.A.P., un palermitano di 18 anni che, in pieno giorno, aveva aperto un varco nella recinzione della struttura ed aveva iniziato ad accatastare pannelli in ferro, lamiere e ricambi elettrici per giostre. I poliziotti del commissariato Oreto e Centro notavano la motoape del giovane. Nel corso del controllo hanno accertato il furto. Il materiale sottratto all’area è stato restituito al legittimo proprietario, nel frattempo contattato dagli agenti. Il giovane dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato. Il provvedimento è stato convalidato dal gip di Palermo.

Furto con spaccata in una società immobiliare

Nuovo furto con spaccata in una società immobiliare a Palermo. I ladri sono entrati nella sede in via Pasquale Calvi rompendo la porta finestra della sede e hanno messo a soqquadro tutti gli uffici. Si sta valutando se sia stato portato via qualcosa da dentro le stanze. L’allarme è stato lanciato dai dipendenti non appena sono entrati. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito dei sopralluoghi per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Furto in via Messina Montagne

Qualche giorno fa nuovo furto con spaccata ad un tabacchi in via Messina Montagne a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nell’esercizio commerciale portando via soldi, tabacchi e altra merce esposta. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori che con una grossa pietra avrebbe spaccato l’ingresso e fatto razzia nel negozio. Ancora un furto con spaccata in un negozio di telefonia a Palermo. I ladri dopo aver spaccato la vetrina hanno portato via soldi e cellulari nel negozio in corso Finocchiaro Aprile a due passi dal tribunale.