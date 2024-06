Per due volte hanno tentato un furto nei padiglioni dell’Asp di Palermo tra via Pindemonti e via La Loggia. Nel primo caso a mettere in fuga i ladri che erano riusciti già ad entrare dentro un padiglione sono stati i vigilanti della Mondialpol. Nel corso di un sopralluogo le guardie giurate si sono accorti dell’irruzione in uno dei padiglioni e sono riusciti a fare scappare i ladri. La seconda intrusione è avvenuto nel padiglione 17 in via Pindemonte. Qui sono riusciti ad entrare e hanno messo a soqquadro le stanze. Non è ancora chiaro se sia stato portato via qualche cosa. I dirigenti e i dipendenti stanno verificando. Le indagini sui due episodi sono condotte dalla polizia e dai carabinieri. Saranno acquisite le immagini.

Il tentato furto precedente

Hanno scardinato la porta dell’ufficio protesi dell’Asp in via del Vespro a Palermo. Ancora un presidio medico preso di mira dai ladri. Questa volta il colpo non è andato a buon fine. Qualcosa deve avere disturbato i ladri che sono fuggiti senza riusciti a completare il colpo. Ad accorgersi dell’effrazione i dipendenti dell’Asp che hanno presentato denuncia ai carabinieri che indagano e che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Ladri al Civico

Pochi giorni prima, i ladri sono entrati negli spogliatoi del reparto di Chirurgia dell’ospedale Civico del capoluogo siciliano. I sanitari hanno trovato gli armadietti forzati. Sono stati rubati alcuni portafogli. Sono in corso del indagini per risalire agli autori del nuovo raid vandalico ai danni di un reparto dell’ospedale. Si allunga la lista dei furti negli ospedali palermitani. Poco prima, raid vandalico nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Un uomo è entrato nel reparto e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova Tac acquistata grazie ai fondi del Pnrr che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che a causa della devastazione nel reparto non potrà essere utilizzata. In tutte le stanze ci sono danni. Monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.