In settima Circoscrizione

La consigliera della Settima Circoscrizione, Gabriella Ganci, ha annunciato il suo passaggio dalla Democrazia Cristiana (DC) al Gruppo Misto. Questa decisione è stata presa dopo un’attenta riflessione e con la ferma convinzione di poter lavorare in maniera più efficace e libera per il bene dei cittadini.

Gangi, “Priorità è sempre il bene della comunità”

“La mia priorità è sempre stata e sempre sarà il bene della comunità che ho l’onore di rappresentare. Il mio passaggio al Gruppo Misto è motivato dalla necessità di poter agire con maggiore autonomia e flessibilità, mettendo al centro delle mie azioni le reali esigenze e le aspettative dei cittadini,” ha dichiarato Ganci. “Credo fermamente che questa scelta mi permetterà di portare avanti le battaglie più urgenti e le istanze più sentite senza vincoli di appartenenza politica”.

Si legge in una nota: “Gabriella Ganci ha sempre dimostrato un impegno costante e una dedizione incondizionata nelle sue funzioni di consigliera. La sua determinazione e la sua competenza continueranno a essere a disposizione della Settima Circoscrizione, con l’obiettivo di promuovere iniziative che possano migliorare la qualità della vita dei residenti”.

“Il dialogo, l’ascolto e la partecipazione attiva saranno le linee guida del mio operato. Intendo mantenere un rapporto diretto e trasparente con i cittadini, affinché ogni voce possa essere ascoltata e ogni problema possa trovare una soluzione condivisa e concreta,” ha aggiunto Ganci.

Ed infine nella nota diffusa si legge: “Il passaggio di Gabriella Ganci al Gruppo Misto è visto come un atto di coraggio e determinazione, volto a rafforzare il suo impegno verso una politica più inclusiva e partecipativa. La consigliera invita tutti i cittadini a collaborare e a contribuire con idee e suggerimenti, per costruire insieme un futuro migliore per la Settima Circoscrizione”.