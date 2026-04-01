Serve trasparenza e rispetto della concorrenza nell’assegnazione degli spazi pubblicitari e del suolo pubblico. Lo sottolinea il Presidente della Regione Renato Schifani parlando dell’aeroporto di Palermo.

“La Regione ha già dimostrato coraggio e senso di responsabilità nel “caso Mondello”, adottando misure incisive che hanno posto fine a un sostanziale monopolio durato oltre un secolo. Ci aspettiamo lo stesso approccio dal Comune di Palermo nella definizione della gara per la concessione degli spazi pubblicitari sul suolo pubblico, assicurando pari opportunità tra gli operatori, come previsto dalle norme europee ormai da più di dieci anni” dice il governatore.

Fare piena chiarezza su eventuali posizioni dominanti

“Allo stesso modo – prosegue – ritengo indispensabile fare piena chiarezza su eventuali situazioni che possano configurare assetti non concorrenziali, come sembrerebbe emergere nella recente procedura di affidamento della gestione degli spazi pubblicitari negli aeroporti di Palermo e Catania. In particolare, desta perplessità la scelta di adottare, in entrambi gli scali, una procedura a lotto unico, alla quale ha partecipato un solo concorrente, poi risultato aggiudicatario in entrambe le gare”.

Il sindaco Lagalla: “Predisposto dopo anni un bando”

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla raccoglie le osservazioni del presidente della Regione, Renato Schifani, ribadendo però alcuni elementi utili a chiarire il percorso già avviato dall’amministrazione comunale.

“Proprio questa amministrazione – dopo anni di sostanziale inerzia sul tema – ha predisposto un bando per l’assegnazione degli spazi pubblicitari che suddivide il territorio cittadino in 16 lotti distinti, una scelta precisa orientata a garantire trasparenza, pluralità degli operatori ed equità nelle opportunità di accesso al mercato”.

Le buste della gara ancora da aprire il prossimo 20 aprile

“È opportuno sottolineare che, allo stato attuale, le buste non sono ancora state aperte. Ciò è avvenuto in ragione del ricorso al TAR che ha dichiarato illegittimo il regolamento CUP. Regolamento che è stato approvato appena 48 ore fa dal Consiglio comunale. Proprio a seguito di questa approvazione, è stata ufficialmente convocata la seduta per l’apertura delle offerte, fissata per il prossimo 20 aprile, a conferma della determinazione dell’amministrazione di procedere con la massima correttezza e linearità”.

Sugli spazi dell’aeroporto riguarda Gesap

“Per quanto riguarda invece la gestione degli spazi pubblicitari dell’aeroporto Falcone-Borsellino – aggiunge il sindaco Lagalla – si ricorda che la società Gesap gode di piena autonomia gestionale e, non essendo giuridicamente soggetta a controllo analogo, i suoi organi di gestione si configurano quali esclusivi responsabili delle procedure amministrative ed è pertanto responsabile anche delle procedure relative a tali affidamenti”.

Collaborazione istituzionale a partire dal “caso Mondello”

“Infine – conclude il sindaco – desidero ringraziare il presidente Schifani per aver richiamato il “caso Mondello”, che rappresenta un passaggio importante. La Regione ha infatti potuto elaborare il bando per i lotti di spiaggia partendo proprio dal nuovo PUDM predisposto dall’amministrazione comunale ed approvato dalla stessa Regione, a dimostrazione di una collaborazione istituzionale che, quando è sinergica, produce risultati concreti nell’interesse della collettività”.