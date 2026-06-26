Tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Palermo, guidata dal generale Domenico Napolitano, ha eseguito circa 2.500 interventi e oltre 1.500 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali. L’attività ha mirato alla tutela di famiglie e imprese attraverso diverse linee d’azione.

Frodi ed evasione fiscale

Le fiamme gialle hanno svolto 112 indagini di polizia giudiziaria, denunciando 290 persone (di cui 4 arrestate) per reati tributari. I sequestri di disponibilità patrimoniali e finanziarie legati all’evasione hanno superato i 30 milioni di euro. Sono stati inoltre individuati 116 evasori totali e 1.227 lavoratori in nero o irregolari.

Nel settore delle accise e del contrabbando sono state sequestrate circa 62 tonnellate di tabacchi lavorati, con la denuncia di 55 persone e l’arresto di 19, oltre al sequestro di 4 opifici clandestini. I controlli sul gioco illegale hanno invece portato alla scoperta di 5 punti clandestini di raccolta scommesse e alla denuncia di 135 responsabili.

Tutela della spesa pubblica

Gli interventi a protezione dei flussi di spesa pubblica sono stati oltre 1.200, con un’attenzione specifica ai progetti del Pnrr, ambito in cui sono stati eseguiti 337 controlli per oltre 56 milioni di euro. Le frodi complessive accertate ai danni del bilancio nazionale e comunitario superano i 17 milioni di euro.

Nel comparto degli appalti sono state monitorate procedure per oltre 270 milioni di euro, riscontrando assegnazioni irregolari per circa 80 milioni. Il contrasto alla corruzione ha registrato la denuncia di 78 soggetti, tra cui 37 pubblici ufficiali. Le indagini delegate dalla Corte dei conti hanno infine accertato danni erariali per circa 90 milioni di euro.

Criminalità organizzata e sicurezza

Sul fronte del riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 30 interventi, conclusi con il sequestro di beni per circa 210 milioni di euro e la denuncia di 101 persone. Le indagini patrimoniali antimafia hanno portato a provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 90 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contrasto ai traffici illeciti, i reparti palermitani hanno sequestrato oltre 920 kg di sostanze stupefacenti, denunciando 120 persone e arrestandone 90. Sul versante della tutela del mercato, sono stati ritirati dalla circolazione circa 3 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri. I controlli ai distributori di carburante hanno invece evidenziato irregolarità in oltre il 30% dei casi.

Ordine pubblico

Il Corpo ha garantito il proprio supporto anche nella gestione dell’ordine pubblico e delle manifestazioni. Nel corso del 2025 sono state impiegate 2.160 giornate/persona, mentre nei primi cinque mesi del 2026 l’impegno ha già superato le 1.150 giornate/persona, principalmente con l’impiego dei militari specializzati della componente At-p.i.