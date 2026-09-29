Il 27 ottobre l'iniziativa di Develhope che coinvolge anche la parrocchia del quartiere

Arriva un’opportunità concreta di formazione e crescita per i giovani dello Zen. Nel quartiere ai margini di Palermo, alle prese con una battaglia di legalità si terrà l’edizione 2026 di Generazioni digitali, la giornata del 27 ottobre è stata pensata per fornire ai giovani gli strumenti per confrontarsi con l’AI e le tecnologie più avanzate.

Il progetto è organizzato da Develhope: dopo l’edizione dei Cantieri alla Zisa dello scorso anno, l’iniziativa adesso punta a innestarsi in uno dei quartieri simbolo della città che vuole cambiare. Saranno coinvolte le scuole dello Zen, grazie anche al contributo delle associazioni presenti sul territorio.

Generazioni digitali allo Zen, un punto di partenza

“Non abbiamo la pretesa di cambiare la situazione ma la nostra presenza allo Zen sarà un momento di formazione concreta per gli studenti di quel quartiere. E la nostra attività continuerà anche dopo la giornata evento del 27 ottobre, un punto di partenza per fornire competenze concrete e consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali”, spiega Alessandro Balsamo, co founder di Develhope.

Anche la Chiesa partecipa al progetto

Anche la parrocchia San Filippo Neri dello Zen darà il suo contributo, ospitando parte dell’evento. Per Don Giovanni Giannalia, parroco in prima linea nel quartiere, l’evento è un gesto concreto per supportare i giovani, in linea con la dottrina della Chiesa sui temi dell’innovazione.

Giovanni Giannalia