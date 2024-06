Presentate le nuove aree commerciali e le nuove aree per i passeggeri dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo agli operatori commerciali europei, alle istituzioni e operatori turistici.

“Oggi Abbiamo inaugurato le nuove aree i nuovi esercizi commerciali alla presenza dei nostri business partner – ha detto Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo -, perché non c’è di meglio che il confronto con gli altri aeroporti e con il mondo dell’economia reale che popola gli scali, e quindi i nostri concessionari. Quattro amministratori delegati di multinazionali europee del settore ristorazione viaggiante e retail, presenti in maniera diretto o indiretta all’aeroporto di Palermo, hanno portato la testimonianza e il loro plauso per quello che è stato il grande sviluppo dell’aeroporto di Palermo in questi ultimi anni – ha concluso il Dg di Gesap – Infine, ci ha fatto piacere l’augurio da parte del presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, che nel suo intervento ha anche affermato, con argomenti convincenti, che il Falcone Borsellino potrebbe essere l’aeroporto più bello d’Italia”.

All’evento hanno partecipato i rappresentanti di Autogrill, MayChef e Chef Express, Atri, Lagardère, Heimann, gli aeroporti di Torino, Bologna, Olbia, Toscana, Comune di Palermo e Comune di Cinisi, Federalberghi, Assaeroporti.

“I numeri dell’aeroporto sono tutti positivi. ha detto Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – Per il prossimo quadriennio bisogna ripartire proprio da questi ottimi dati economici, sapendo che bisogna investire 68 milioni di euro per far crescere ancor di più la struttura aeroportuale”.

“ L’aeroporto oggi rende ed è bello. Io credo che sia arrivato il momento di aumentare la capacità di investimento e che dovrebbe essere fatta attraverso una partnership industriale. dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – Naturalmente sarà il Comune, che è l’azionista, a decidere, però la mia posizione è sempre stata chiara: oggi portiamo un risultato che invoglia sul mercato a intervenire. Credo che sia utile avere degli investimenti privati in Sicilia, il più possibile, perché il privato ha il grande vantaggio della speditezza di e della tenuta che spesso il pubblico non ha”.

Borgomeo, Assaeroporti: l’addizionale comunale su aeroporti misura distorsiva

“L’addizionale comunale sugli aeroporti è un tipico esempio di una misura che nasce con un obiettivo e diventa nel tempo altro. In tutti gli aeroporti si pagano 6,5 euro, in alcuni meno per interventi legislativi estemporanei, soprattutto da parte delle regioni, ma sono pochi: Trieste e forse tra poco anche la Calabria”.

Così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, a margine dell’evento di presentazione delle nuove aree per i passeggeri ed esercizi commerciali all’aeroporto di Palermo.

“Soldi che non vanno ai comuni. Una piccola parte va al Fondo per il Trasporto Aereo e grandi somme all’Inps. Ai comuni, invece, soltanto pochi centesimi. Assaeroporti ha proposto che questa tassa venga ridotta a 2,5 euro su tutti gli aeroporti, a partire dai più piccoli, in modo graduale. E’ indispensabile farlo – ha aggiunto Borgomeo, che ha detto anche che l’aeroporto di Palermo è il più bello d’Italia – perché importi differenti delle addizionali comunali alterano la competizione tra aeroporti”.

Borgomeo, Assaeroporti: “tagliare fuori gli aeroporti dal Pnrr: un errore che penalizza la transizione green”

“Tagliare fuori gli aeroporti dal Pnrr è stata una decisione sbagliata”. C’è stata una linea dettata da Bruxelles e condivisa da tutti i Paesi membri secondo cui il trasporto aereo non doveva essere supportato e quindi non poteva ricevere risorse del Pnrr. Purtroppo, qualcuno immagina, erroneamente, che il trasporto aereo si possa limitare, ma i dati ci restituiscono una realtà diversa: aumentano i passeggeri e cresce la voglia di volare. Sarebbe stato quindi molto più saggio sostenere gli investimenti che gli aeroporti stanno facendo per ridurre le emissioni e ciò avrebbe accelerato la transizione green. Questa è la scelta che rivendichiamo, che pensiamo sia un valore aggiunto per il Paese”.

Lo ha detto Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, a margine dell’evento di presentazione delle nuove aree per i passeggeri ed esercizi commerciali all’aeroporto di Palermo.