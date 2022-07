Gestiva lido senza autorizzazioni, chiusa attività a Mondello e denunciato il titolare

27/07/2022

I poliziotti del commissariato Mondello con i colleghi del reparto prevenzione crimine, della squadra mobile, a personale della guardia costiera e della polizia municipale, collaborati dalla Siae e dall’Asp, hanno denunciato il gestore di un lido abusivo nella borgata marinara. In assenza di autorizzazioni l’uomo è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici, per avere occupato abusivamente circa 300 metri quadrati di pubblico demanio marittimo. Per questo sono stati sequestrati sedie a sdraio, lettini, ombrelloni e frigoriferi e banco espositore.

Nel corso dei controlli a Mondello è stata sequestrata un’attività di ristorazione per la mancanza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, difformità della pianta planimetrica dei locali, carenze igienico sanitarie, violazioni penali accertate dall’Ispettorato del Lavoro nella gestione dei dipendenti. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per 30 mila euro.

Nuovo sgombero del lido Acapulco all’Addaura, denunciato il gestore abusivo

Nei giorni scorsi, nuovo sgomberato al lido Acapulco. I militari della guardia costiera e la polizia hanno sequestrato all’Addaura un frigo e una trentina fra lettini e ombrelloni. Al termine dell’attività è stato identificato e denunciato un uomo di 44 anni per occupazione abusiva.

Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Mondello e i poliziotti del commissariato di zona sono intervenuti trovando gli arredi che affittati ai clienti. Lettini, ombrelloni e altro che, però, sono stati installati senza alcuna autorizzazione o concessione dell’area.

I gestori abusivi del lido nel corso del sequestro hanno riversato tutti i rifiuti nella zona e tra gli scogli.

