la vicenda riguarda roberta oliva

Giallo in casa dei Giovani Democratici di Palermo.

“Ci auguriamo che sia un fake news perché se davvero la presidente della direzione dei Gd Palermo, Roberta Oliva, risultasse candidata per il centrodestra allora si spiegherebbe la nostra epurazione dall’esecutivo provinciale. Riteniamo inoltre che, sebbene manchi una lista del PD, questo non autorizza a collocarsi in mondi che né ci appartengono né ci rappresentano. Qualora invece, lo ripetiamo, fosse una fake news, supporteremo lei come tutti i GD candidati in liste del PD o ad esso riconducibili nella provincia per le prossime amministrative”.

Così in una nota Elvira Martino, Giuliana Milone, Dario Macchiarella e Maria Grazia Gullo.

“Se invece la notizia è vera, Roberta Oliva, così come vuole il nostro statuto, non è più un membro né dei GD né del PD, non riveste più alcuna carica dirigenziale e soprattutto dimostra come la giovanile venga usata a uso e consumo proprio. Chiediamo a Nino Musca, segretario della Federazione di Palermo, senza ulteriori indugi, la convocazione urgente della direzione provinciale. Un fatto di tale gravità non può passare in silenzio e certamente noi non ci staremo”.