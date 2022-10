Il progetto promosso da Giuseppe Federico e Teresa Leto

Un progetto per coinvolgere gli studenti delle scuole della II Circoscrizione nella vita delle istituzioni della città. Questo è in sintesi “Giocando in democrazia“, iniziativa lanciata dal presidente Giuseppe Federico e dalla promotrice Teresa Leto e che coinvolgerà diversi plessi dell’area sud del capoluogo siciliano.

Gli organizzatori: “Avvicinare ragazzi alle istituzioni”

A presentare il progetto è la promotrice dell’evento Teresa Leto. “Vorremmo che i bambini e i ragazzi, grazie a questo progetto, si avvicinassero sempre più alla vita democratica e politica della loro città – afferma Teresa Leto, promotrice dell’evento -. In questo modo, potremo creare uno sviluppo di comunità che potrà portare buoni risultati sia nell’immediato che nel futuro. Credo sia fondamentale guardare quello che ci circonda dall’ottica del bambino rispondendo quindi ai bisogni di tutti i cittadini compresa la comunità studentesca”.

Ogni scuola avrà il suo ‘baby sindaco‘ personale, che riceverà le istanze degli altri alunni o studenti, per poi riportarle al mondo istituzionale. Ciò per migliorare lo stato dei quartieri della II Circoscrizione. In questi giorni, gli organizzatori stanno incontrando i dirigenti scolastici delle scuole al fine di coinvolgerli in un progetto che mira all’inclusività

Ogni mese una riunione in Circoscrizione

Fatto spiegato anche dal presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico, che parte nella sua spiegazione da un anedotto su cui si è fondato il progetto. “Questa iniziativa nasce per caso. Qualche tempo fa, stavo effettuando un sopralluogo in uno spazio verde in via Bassano che vorremmo recuperare facendolo diventare un piccolo parco giochi per i piccoli del quartiere. Un bambino si è avvicinato e ci ha detto che non vedeva l’ora di venirci a giocare. Questo perché a Romagnolo mancano gli spazi in cui i bambini possano passare del tempo libero all’aperto. Questo ci ha fatto pensare a quanto bisogno ci sia di avvicinare i ragazzini alle Istituzioni che al giorno d’oggi appaiono sempre più lontani dalla vita quotidiana nelle zone più periferiche della città”.

Una volta al mese, i “baby sindaco” di ogni scuola verranno ricevuti nella sede della Circoscrizione, posta in via San Ciro. Ciò per ascoltare le istanze che verranno poi tramutate in mozioni da discutere in Consiglio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di educare i bambini alla partecipazione attiva rendendoli attori protagonisti della democrazia e della politica locale. Allo stesso tempo, anche le istituzioni e gli adulti potranno imparare dai più piccoli, guardando alle nuove misure partendo dal loro punto di vista e scongiurando condotte errate nella vita di tutti i giorni.