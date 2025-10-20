Subito ricercati in tutto il Mondo. Anche in Sicilia. Dopo la notizia del furto dei preziosi gioielli di Napoleone al Museo del Louvre, Extroart ha deciso di inserire gli oggetti trafugati tra le “Cartoline Wanted”, le schede visive del progetto internazionale Wanted, che da anni contribuisce a sensibilizzare il pubblico sul tema dei furti d’arte e della tutela del patrimonio culturale.

Un furto che ha dell’incredibile quello di cui si è appreso ieri, realizzato in pieno giorno, durante l’apertura del museo, da persone incappucciate che hanno agito sotto gli occhi dei visitatori del museo ma senza che alcuni li disturbasse anche se esistono video girati proprio dai visitatori che stanno facendo il giro del mondo sui social

Sensibilizzare sulle tante opere d’arte scomparse

Le “Cartoline Wanted” – pubblicate e condivise quotidianamente sui canali social del progetto – raggiungono complessivamente oltre 100.000 follower tra Facebook, Instagram e X, rappresentando oggi una delle più ampie reti digitali europee dedicate alla ricerca e alla visibilità delle opere d’arte scomparse. E’ un modo per favorire la ricerca ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tante opere d’arte che non si trovano per vari motivi. alcune sottratte, altre scomparse misteriosamente nel corso degli anni e altre, a volte, ritrovate quasi per caso grazie a riconoscimenti imprevisti nei luoghi e nelle occasioni più disparate. Alla base di tutto ci deve essere la conoscenza.

Ogni opera rubata è una ferita aperta

“Ogni opera rubata rappresenta una ferita alla memoria collettiva,-dichiara Ludovico Gippetto, ideatore del progetto Wanted e presidente di Extroart-Rendere visibili questi manufatti significa moltiplicare le possibilità di riconoscimento e recupero, ma anche ricordare che dietro ogni furto c’è un danno culturale irreparabile se l’oggetto non viene più recuperato a vantaggio del sempre più fiorente mercato illecito. Con questa nuova campagna, Extroart ribadisce la propria missione: trasformare la comunicazione culturale in un’azione di tutela concreta, coinvolgendo cittadini, istituzioni e media nella difesa del patrimonio artistico mondiale.”