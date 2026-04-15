“Abbiamo stimolato molto l’imprenditoria giovanile, lavorato per sostenere startup, stimolare incubatori d’imprese, messo a terra bandi e misure proprio per evitare che i giovani vadano fuori e che invece costruiscono qui, in Sicilia, imprese. Per fare in modo che le idee diventano progetti e poi i progetti in imprese. Il Made in Italy è molto importante, noi attraverso questo rivendichiamo la nostra cultura e formazione e il ruolo dei giovani in questo è molto importante”. Così Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, a margine del convegno “Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro”, che si è svolto alla Camera di Commercio Palermo Enna. Oggi si celebra la giornata del made in Italy, ed è una giornata importante in cui in cui si rievoca la nostra cultura, la nostra tradizione, in cui si portano avanti i nostri marchi e il nostro modo di fare impresa. Noi, come Sicilia, oggi abbiamo, a mio avviso, una grande opportunità e sicuramente siamo precursori di questo modo di fare impresa, associandolo al nostro marchio, alla nostra tradizione e alla nostra cultura, Il prossimo 28 aprile – ha proseguito – presenteremo tre misure che riguardano anche i giovani e le start up giovanili. In più vedremo di quante risorse ancora disponiamo e se ci saranno delle riprogrammazioni di fondi comunitari, anche perché il mio assessorato ha lavorato con una visione e una strategia di intelligente, cercando di rafforzare la competitività delle nostre aziende”.