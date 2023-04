Giornata di caldo, iniziano gli incendi nel palermitano

Ignazio Marchese di

13/04/2023

Giornata di caldo nel capoluogo siciliano e in provincia e sono iniziati i primi roghi di macchia mediterranea.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in diversi incendi nel palermitano. Le fiamme sono divampate a Partinico in via Spadafora, a Misilmeri lungo la strada statale Palermo Agrigento, a Carini in via Piretro e Cerda in contrada San Nicola.

L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi e raggiunge in alcuni casi aziende agricole e abitazioni.