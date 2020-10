Protesta questa mattina dei tassisti a Palermo contro il dpcm del governo. Decine di auto si sono concentrate in piazza Indipendenza, dove, a colpi di clacson si è voluto richiamare l’attenzione di Palazzo dei Normanni e di Palazzo d’Orleans nei riguardi di una categoria duramente provata dalle norme anti Covid.

Traffico in tilt tra via Re Ruggero, corso Calatafimi e corso Alberto Amedeo. Altre manifestazioni sono attese nel pomeriggio. “Riaprite o saranno guai!” è lo striscione che aprirà la protesta indetta dal “Comitato Italia Libera”, la sigla che raggruppa, attraverso Forza Nuova, il popolo delle partite Iva, il popolo dello sport, giostrai, sale bingo, taxisti, musicisti e tutte le categorie sociali e del mondo del lavoro di Palermo e provincia. L’appuntamento è alle 16 in pizza Indipendenza. Alle 18 un’altra manifestazione. Un corteo partirà dai Quattro Canti per arrivare fino a piazza Indipendenza.

“Tu ci chiudi, tu ci paghi. La Sicilia non molla” è lo slogan che ha accompagnato i vari presidi e cortei in giro per la Sicilia ed è anche il nome di un gruppo Facebook che ieri in poche ore ha raggiunto quasi 600 iscritti, soprattutto da parte di negozianti palermitani che hanno deciso di costruire un fronte comune per ottenere subito reddito e indennità e contemporaneamente la sospensione delle tasse, degli affitti e delle bollette.