Sabato 2 aprile

Il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, i più importanti monumenti italiani si illumineranno di blu per informare la popolazione rispetto alle tematiche dell’autismo. Proprio in occasione di questa giornata, nel 2022, torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo22 di FIA – Fondazione Italiana per l’Autismo.

L’iniziativa e la raccolta fondi

Dal 28 marzo al 10 aprile, attraverso un SMS Solidale al 45592, sarà possibile sfidare l’autismo donando 2 euro tramite SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.

La donazione sarà invece di 5 o 10 euro per chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

Il sostegno di Davide Faraone

“È importante condividere, passare parola, impegnarsi. Conto su di voi”. Lo scrive il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, candidato a sindaco di Palermo.

I dati in Italia

In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. In questi ultimi due anni, l’isolamento ha aggravato le condizioni delle persone con autismo e complicato ulteriormente il quotidiano dei caregivers. Il finanziamento della ricerca riveste quindi un ruolo ancora più importante per dare continuità ai percorsi con équipe multidisciplinari.

Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico. L’esordio dell’autismo è precoce, solitamente si manifesta tra i 14 e i 28 mesi di età, prevalentemente tra i maschi con un rapporto di 4,4 a 1. Risulta quindi cruciale diagnosticarlo in modo precoce, in modo da avviare immediatamente interventi personalizzati efficaci.

La campagna solidale

La Campagna si apre con la RAI che, attraverso RAI per il Sociale, dedicherà un ampio spazio a questa tematica su tutte le reti a partire dal 28 marzo fino al 3 aprile, per poi proseguire su tante altre emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali fino alla giornata del 10 aprile.