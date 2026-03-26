In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’associazione Redivivi APS ETS ASD organizza l’evento denominato “Non solo il 2 aprile – Costruiamo inclusione ogni giorno”.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 2 aprile, dalle 10, presso il Centro Hakuna Matata di Bagheria, situato in contrada Montagnola di Serradifalco.

L’associazione promotrice opera da oltre trent’anni nei territori di Palermo e Bagheria, occupandosi di assistenza e supporto a bambini, adolescenti e nuclei familiari che vivono condizioni di fragilità sociale ed educativa. L’appuntamento di giovedì, gratuito e aperto alla cittadinanza, mira a diffondere la cultura dell’inclusione e a sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo e sul rispetto delle diversità.

Il programma della mattinata prevede diverse attività finalizzate alla partecipazione attiva dei giovani ospiti. Saranno allestiti laboratori creativi e sensoriali concepiti per favorire l’esplorazione e l’espressione personale, affiancati da momenti di intrattenimento musicale e animazione.

Lo spazio dell’evento ospiterà inoltre attività sportive, creazione di sculture di palloncini e la presenza di mascotte per i più piccoli. Per i partecipanti sarà inoltre disponibile un’area ristoro dedicata. L’obiettivo dell’iniziativa è ribadire l’importanza di un impegno costante nel tempo, che vada oltre la singola ricorrenza del 2 aprile, per garantire una reale integrazione sociale.