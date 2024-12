Sarebbe stato vittima di un’aggressione il bengalese di 29 anni da parte di tre turisti americani. Una spedizione punitiva dopo una rissa in via Argenteria. I tre in vacanza a Palermo stavano trascorrendo la serata in piazza Caracciolo quando per motivi ancora tutti da chiarire sarebbero stati coinvolti in una rissa.

Calci e pugni

Dopo aver sferrato calci e pugni, i tre si sarebbero rifugiati nella casa vacanza e sarebbero tornati poco dopo sul luogo armati di coltello: gli animi si sarebbero scaldati nuovamente e uno dei tre americani avrebbe affondato alcuni fendenti. Il bengalese è ricoverato in terapia sub intensiva per le ferite riportate al torace e all’addome. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Una notte terribile

“E’ stata una brutta notte questa alla Vucciria – dicono i residenti – Abbiamo visto l’arrivo della polizia e delle ambulanze. Anche questa notte ci sono stati locali che hanno messo la musica a palla fino alle cinque di mattina. Non è possibile vivere in questa bolgia ogni fine settimana”.

L’aggressione ad turista in un B&B

Un turista che alloggia in un B&B alla Vucciria è stato accoltellato a Palermo. E’ successo in via Argenteria. Il giovane si trova ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni non sono gravi. Sono in corso le indagini da parte della polizia. Gli agenti della scientifica e i poliziotti hanno eseguito i rilievi per ricostruire quanto successo e risalire ai motivi che hanno scatenato l’aggressione.

Notte di terrore in via Roma, pedone accerchiato e aggredito da branco per rapina

Il branco ha colpito ancora la scorsa notte in via Roma a Palermo. In otto in sella a bici elettriche hanno accerchiato e aggredito un pedone. Pare lo avessero picchiato e tentato di rapinarlo. Sono arrivate diverse chiamate ai carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire agli autori del gesto.

