Una serata con gli amici in Vucciria, l’ultima prima di morire. Quattro vittime nel giro di 8 mesi, gli ultimi questa notte, dove sui giovanissimi con tutta la vita davanti se ne vanno in uno schianto fatale. La morte di Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni, di Villafrati, sulla Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta, non è un caso. A prescindere dalle cause, dalle indagini, c’è una sola, innegabile realtà: quel punto sulla statale 121 è, da anni, pericoloso. Pericolosissimo.

Quattro morti nel 2024

Solo nel 2024 ci sono stati quattro morti, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Una mattanza. Prima di lui Salvatore Cangialosi, un motociclista di 43 anni, di Palermo, e Mario Romano, 54 anni, sempre di Palermo.

Un giovane gravissimo, tornavano dalla Vucciria

Uno dei tre coinvolti, Domenico Vitale, è gravissimo e sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Pare che lui, insieme a Ruben e Samuele, stessero tornando a Villafrati dopo una serata in Vucciria, passata con degli altri amici di Palermo.

Chiusa la strada

La statale è stata chiusa il tratto, in entrambe le direzioni, al km 239 a Bolognetta, riaperta poi nel primo pomeriggio.

Le vittime e i feriti

Lo scontro è avvenuto attorno alle 6 tra una Seat Leon e un’autocisterna. Nell’impatto sono morti il conducente Ruben Salvatore Saccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. Sono tutti di Villafrati (Palermo). All’ospedale Civico c’è un altro giovane di 27 anni in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati trasportati al Buccheri La Ferla rispettivamente in codice rosso e in codice arancione.

Il dolore di Villafrati

“Villafrati piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele . Tutta la nostra Comunità si stringe attorno alle famiglie Saccio e Cusimano. Domenico non mollare”. ha scritto in un post su Facebook l’amministrazione del Comune di Villafrati.

