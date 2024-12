E’ in gravi condizioni Domenico Vitale, 27 anni, uno dei feriti di questa mattina sulla Palermo-Agrigento. Dopo l’arrivo dei soccorsi il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Civico. Nella Seat Leon viaggiavano cinque giovani, due dei quali hanno perso la vita in seguito al violento impatto con un camion cisterna. Altri due, sono stati trasportati al Buccheri La Ferla rispettivamente in codice rosso e in codice arancione.

Sono ore difficili per i parenti e gli amici del ventisettenne. Sui social sono apparsi i primi messaggi di solidarietà: “Forza Domè. Non mollare!!! Ti aspettiamo tutti”, scrive Daniele Ranieri.

Addio a Ruben Saccio, una delle due vittime sulla Palermo-Agrigento

E’ Ruben Salvatore Saccio una delle due vittime dello scontro fatale di questa mattina. Un’auto, una Seat Leon si è scontrata contro una cisterna all’altezza dello svincolo di Bolognetta determinando la scomparsa di due giovanissimi, entrambi sulla ventina. Ruben Saccio, 25 anni, era un grande appassionato di moto e da tanti anni gareggiava alle racing cup per moto da corsa. Una passione nata da bambino, classe ’99, Ruben aveva ancora una vita davanti ormai interrotta dall’incidente stradale avvenuto poche ore fa. Era al volante dell’auto quando, per cause ancora da chiarire, i cinque ragazzi sulla Seat Leon si sono scontrati contro un camion cisterna. Con lui, è scomparso anche Samuele Cusimano 21 anni.

Il cordoglio

Entrambi i giovani erano originari di Villafrati, Palermo. Una comunità in ginocchio per la perdita dei due concittadini. Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social: “Non potevo svegliarmi con Dolore più grande…se avessi saputo che sarebbe stata l’ultima volta l’altro ieri che ci saremmo sentiti ti avrei ripetuto quello che ti dico sempre Ruben Saccio che sei Bellissimo e immenso in tutto. SEI perché ancora non ci credo, chi mi chiamerà tutti i giorni alle 15:00…?a chi farò i complimenti…? come manderò i saluti alla tua dolce mamma…Ti voglio bene Ruben…tanto. Ciao Cuore Bellissimo”, scrive una utente.

“Risveglio peggiore nn ci poteva essere…. Eri radioso come il sole, continua a splendere lassù”, il messaggio lasciato da un altro utente.

Poi ancora: “Sentite condoglianze alle famiglie che disgrazia… caro Ruben ti conoscevo da piccolino… un abbraccio alle famiglie che Dio possa colmare il vostro dolore. Mi dispiace immensamente”.

L’incidente nelle prime ore del mattino

L’ incidente mortale sulla Palermo Agrigento è avvenuto all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con cinque giovani si è scontrata con una cisterna. Nell’impatto due giovani morti e tre sono stati portati in ospedale.

La statale è stata temporaneamente chiusa il tratto, in entrambe le direzioni, al km 239 a Bolognetta. Sono previste deviazioni: per i veicoli in direzione Catania uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), per i veicoli in direzione Palermo uscita al km 238,500.

