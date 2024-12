Addio a Samuele Cusimano, l’altra vittima del tragico impatto sulla Palermo-Agrigento. Anche lui originario di Villafrati, Samuele è morto all’età di 21 nelle prime ore del 14 dicembre. Alla guida delle Seat Leon era Ruben Salvatore Saccio, anche lui scomparso nell’incidente a seguito dello scontro con una cisterna. Il bilancio è di tre feriti e due vittime.

Il cordoglio

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per le due giovani vittime scomparse, Ruben Salvatore Saccio (25 anni) e Samuele Cusimano (21 anni). “Non ho parole non ci credo che non ci sei più Caro Samuele. Oggi e un giorno triste per me ma soprattutto per la famiglia di Samuele ma di tutta la comunità di Villafrati. Che Gesù ti accoglie sulle braccia sante e miracolose riposa in pace in mezzo a tutti gli angeli del Paradiso. Quando ci vedevamo sempre ridevamo insieme quanto te ne dicevo e tu mi dicevi smettila di fare lo scemo e ridevamo sempre. Oggi non ho parole di quello che devo scrivere ti dico solo veglia su di noi e guardaci da lassù sicuramente starai ballando a modo tuo. Ciao Samuele un bacio da tutti noi”, scrive un utente sui social.

Anche la comunità parrocchiale Maria del Carmelo in Bolognetta si unisce al dolore delle famiglie: Ci uniamo al dolore delle famiglie Saccio e Cusimano per la morte dei giovani Ruben Salvatore e Samuele e prega per gli altri giovani feriti, travolti nell’incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi dello svincolo per Bolognetta. Quale segno di condivisione domani, domenica 15 dicembre la processione dell’Immacolata prevista dopo la messa delle ore 18:00 (tempo permettendo) sarà vissuta in preghiera di suffragio per i defunti, e di intercessione per la guarigione dei giovani feriti. Vengono sospesi tutti i segni festosi (banda musicale e giochi d’artificio) per esprimere il cordoglio nei confronti di tutta la comunità villafratese”.

E ancora: “A nome del Sindaco, della Giunta, di tutto il Consiglio Comunale di Mezzojuso esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla comunità di Villafrati per la tragica perdita di due giovani ragazzi. Pertanto comunichiamo che saranno sospese le festività previste per oggi 14 Dicembre, l’ animazione per bambini in piazza Umberto 1 e l’evento di questa sera, “Discoteca” organizzata dai giovani della consulta di Mezzojuso. Ci uniamo al dolore delle famiglie e dei loro cari in questo momento di profonda tristezza”.

Anche la comunità di Ciminna si unisce al cordoglio: “La comunità di Ciminna si stringe con profondo dolore attorno alla comunità di Villafrati in questo tragico momento. La notizia dell’incidente che ha strappato prematuramente alla vita giovani Villafratesi pieni di sogni e speranze, ci addolora profondamente. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alle famiglie colpite da questa immensa perdita e ai feriti coinvolti, a cui auguriamo una pronta guarigione. Siamo vicini con il cuore, con la preghiera e con il pensiero a tutto il paese di Villafrati in questa difficile prova. Un abbraccio fraterno”.

