Un giovane ha cercato di scavalcare il muro di cinta del carcere Malaspina di Palermo tra via Zandonai e via Principe di Palagonia. Ha cercato di raggiungere il centro di prima accoglienza dove poco tempo prima erano stati portati quattro giovani fermati dalle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo è riuscito a scavalcare un primo muro solo che dopo che è stato notato è riuscito a fuggire. Sono in corso le indagini da parte della polizia. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza e la polizia scientifica ha fatto i rilievi per risalire al giovane scalatore.

Sempre al Malaspina sono intervenuti i vigili del fuoco perché un detenuto ha dato fuoco ad alcune suppellettili della cella. “La situazione delle carceri minorili è davvero seria – dice Gioacchino Veneziano segretario regionale della Uilpa – La nuova riforma voluta dal governo non farà altro che rendere queste strutture meno sicure anche perché sono sempre pochi agenti e personale che vigila in queste strutture”.