Tragedia questa mattina a Palermo. Un giovane di 23 anni Giuseppe Taravella è morto in via Matteo Bonello mentre faceva jogging. E’ successo all’alba, il giovane si stava allenando come faceva spesso quando si è accasciato per terra.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al ragazzo. Ma non c’è stato nulla da fare.



La commozione del Gonzaga

La nostra comunità è addolorata per la salita al cielo del giovane ex alunno Giuseppe Taravella.

Un ragazzo solare, intelligente, sorridente, dinamico, sensibile, sempre pronto a scommettersi per gli altri.

Da qualche anno aveva lasciato il Gonzaga Campus per proseguire gli studi in Medicina.

Oggi lo ricordiamo così, sorridente nella nostra scuola, dove lo scorso luglio lo abbiamo visto l’ultima volta per un saluto che non sapevamo sarebbe stato l’ultimo.

Caro Giuseppe, domani martedì 17 settembre alle ore 11, ci uniremo in preghiera insieme alla tua famiglia presso la Chiesa di San Michele per salutarti per l’ultima volta sulla terra e consegnarti alla vita che non finisce.

Noi pregheremo insieme per te. Tu prega per noi e continua a sorriderci dal cielo.

A Dio caro Giuseppe.

Buon ritorno a Casa.