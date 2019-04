E’ morto in via Imera lanciandosi dal terzo piano. Un giovane di 29 è deceduto oggi pomeriggio dopo un volo da un’altezza di circa 10 metri.

Nonostante la tenda parasole di un negozio che si trova ai piedi dell’edificio abbia attutito la caduta, l’impatto col suolo è stato molto violento e per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediate sono state le segnalazioni fatte dai passanti alla polizia e ai sanitari del 118. Attorno all’area transennata dagli agenti delle volanti in poco tempo si è raccolta la folla.

Secondo quanto raccontano i residenti già il giovane aveva tentato in passato di togliersi la vita ma in quel caso era stato salvato dal tempestivo intervento del padre.

In attesa dell’intervento del medico legale i poliziotti hanno provato a mettersi in contatto con i familiari per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800011110 rispondono operatori qualificati e formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.