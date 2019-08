Intervento dei carabinieri

Un giovane di 35 anni è morto lanciandosi dal suo balcone finendo nei locali cantinati. Il giovane si è tolto la vita questa mattina lasciandosi cadere dal terzo piano della sua abitazione in via XX Settembre, zona Libertà.

Sul posto due pattuglie dei carabinieri e i sanitari del 118, ma per lui non c’era più niente da fare. Al termine dell’ispezione da parte del medico legale la salma sarà restituita alla famiglia. Non si conoscono le ragioni che lo avrebbero spinto a compiere l’estremo gesto.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800011110 rispondono operatori qualificati e formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.