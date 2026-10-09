Almeno dieci grandi sacchi di spazzatura riempiti in poche ore per restituire decoro e dignità a uno snodo storico della città. È il bilancio della significativa iniziativa di educazione civica e cittadinanza attiva che si è svolta nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2026 all’incrocio tra Corso dei Mille e Via Serraglio Vecchio, l’area che ospita la statua di Padre Pio. Protagonisti assoluti dell’intervento sono stati circa 20 tra minori e educatori dell’Ente LIFE and LIFE ETS.

I ragazzi, tutti seguiti dai Servizi Educativi della Onlus, si sono rimboccati le maniche dalle 15:00 alle 18:00, trasformando un pomeriggio qualunque in una lezione concreta di rispetto per il bene comune e per l’ambiente circostante.

La sinergia con la Rap e la cura del territorio

L’azione di pulizia straordinaria si è potuta svolgere in totale sicurezza grazie alla sinergia istituzionale con la RAP S.p.A. (Risorse Ambiente Palermo). L’azienda d’igiene urbana del capoluogo ha infatti fornito ai partecipanti tutte le attrezzature necessarie per l’intervento – inclusi guanti e sacchi protettivi – e ha garantito il tempestivo ritiro e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le tre ore di attività.

L’obiettivo dell’iniziativa va ben oltre la singola giornata di pulizia: l’intento è trasmettere alle nuove generazioni il valore profondo della responsabilità collettiva verso gli spazi urbani.

“Un segnale di speranza”: l’Ente adotta la villetta di Padre Pio

L’impegno dei giovani e dell’associazione non si esaurisce con la rimozione dei rifiuti. L’Ente ha infatti annunciato la volontà di adottare ufficialmente la piccola area verde, garantendone la cura e la manutenzione anche in futuro.

“Riteniamo fondamentale proporre ai nostri ragazzi percorsi concreti di riqualificazione e rispetto del decoro urbano”, ha dichiarato con orgoglio Hossain Arif, Legale Rappresentante di LIFE and LIFE ETS.

“Vedere i giovani prendersi cura in prima persona degli spazi pubblici è un segnale di speranza forte per l’intera comunità e rappresenta un momento fondamentale nella loro crescita civile e sociale. Proprio per questo, come LIFE and LIFE ETS, abbiamo deciso di adottare questo piccolo spazio verde dove si trova la statua di Padre Pio, prendendocene cura stabilmente. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la RAP per la sinergia e la preziosa collaborazione dimostrate”.