Saranno celebrati a Belmonte Mezzagno lunedì 14 i funerali di Karol Greco e Giuseppe Bisconti i due giovani morti investiti da un’auto durante la crono scalata a Monte Erice domenica scorsa.
Domani mattina all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo saranno eseguite le autopsie. Poi le salme saranno restituite alle famiglie per l’ultimo saluto.
Lunedì il sindaco Maurizio Milone proclamerà il lutto cittadino. La celebrazione è prevista in piazza Garibaldi ai piedi del sagrato della chiesa. Prima è previsto un corteo per le vie del paese.
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